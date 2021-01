Top video creator, podio ai cuochi. New entry lo chef di Casa Pappagallo

Benedetta Rossi vince, sul podio anche a dicembre con i Me contro Te. 3° un altro cuoco

Benedetta Rossi si conferma anche a dicembre in testa alla classifica Top 15 dei video creator italiani stilata da Sensemakers per Primaonline, sulla base dei dati di Shareablee. La supercuoca marchigiana, seguita da 3,6 mln di follower solo su Instagram con @fattoincasadabenedetta, nel mese di dicembre ha totalizzato 98,7 mln di video view e 6,2 mln di interazioni, conservando la prima posizione sul podio nonostante lo stacco non esiguo dal mese precedente di circa 15 mln di video views e 2 mln di interazioni in meno. Al secondo posto della top 15, riconferma la sua posizione a sua volta, il duo siciliano dei Me contro Te, in arte Luì e Sofì, con 46,6 mln di video views, in crescita rispetto al mese di novembre (37,6 mln), e 1,6 mln di interazioni (1,1 a novembre).

Nuovo arrivato nella classifica di Prima Online, e sul podio al terzo posto, è un altro cuoco: Luca Pappagallo, con Casa Pappagallo. Cuoco toscano lui, inizia più di 20 anni fa debuttando con Cookaround, tra i primi siti dedicati alla cucina in Italia, per poi raggiungere un folto seguito di seguaci con il blog di ricette Casa Pappagallo, da Facebook a YouTube e Instagram (90,8 mila follower oggi), proponendo piatti gustosi e facili da replicare direttamente dai fornelli di casa sua. A dicembre ha totalizzato 41,7 mln di video views e 1,1 mln di interazioni.

Nella classifica di dicembre resta anche il duo fenomeno della comicità sul web I Sansoni. Fratelli nella vita e nel lavoro, di Palermo, rispettivamente classe 92’ e 94’, Fabrizio e Federico, da oggi 18 gennaio saranno opinionisti a "Ogni mattina", il morning show di TV8 condotto da Adriana Volpe, con uno spazio intitolato "Chiedo per un amico". Nella classifica di dicembre si collocano al 12° posto con 7,7 mln di video views e 639 mila interazioni.

Sale di due posizioni la coppia di youtuber toscani Nina e Matti, conquistando il 4° posto. I due, in coppia anche nella vita privata, sono particolarmente amati dai bambini, tra scherzi di coppia, challenge e video tag. Nella classifica di dicembre hanno raggiunto ben 14,9 mln di video views (4 mln in più dal mese precedente) e 603 mila interazioni (448 mila a novembre).

Video creator, la TOP 15