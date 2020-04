Sul web torna "La (nuova) Padania".La vecchia guardia mette nel mirino Salvini

Sbarcata sul web il 12 marzo scorso, è online La Nuova Padania, il giornale di approfondimento politico del Nord in versione digitale, guidato dall'ex direttore della Padania cartacea (chiusa nel 2014) Stefania Piazzo. Tra i collaboratori del giornale online Luigi Negri e Giancarlo Pagliarini. Insomma, la vecchia guardia lùmbard.

"Questa testata, certo, ricorda un quotidiano che ruppe gli schemi, per tanti anni, e che per molti di noi, per me, ha rappresentato un momento di grande libertà di espressione" scrive Piazzo. "Poi le cose finiscono ma ne rinascono altre. Non si rievoca nulla, la storia è troppo seria per essere copiata. Dove c’è una fine, c’è un inizio. Oggi, imperfetti, e tuttavia vivi, vogliamo raccontare il Nord e quello che dal Nord si vede" continua.

"Vogliamo riproporre lo spirito dei primordi: dare notizie ed essere irriverenti", dichiara il direttore responsabile de lanuovapadania.it. Il Carroccio old style è pronto a bastonare, con eleganza, un po' tutti, nessun escluso: Salvini, Giorgetti, Fontana, Zaia.