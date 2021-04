Tornano le zone gialle, l'Italia riapre: "In giro? Sì, mi son rotto il c..."

Dal 26 aprile tornano le zone gialle, l'Italia riapre, si respira aria di libertà e anche per questa occasione il popolo dei social ha trovato un modo per festeggiare: dalla pagina Facebook de Le più belle frasi di Osho un'immagine sembra riassumere l'umore degli italiani che escono da questo ennesimo "lockdown". Altro che autocertificazione e uscite solo per necessità: "Sono in giro perché mi sono rotto il c...".