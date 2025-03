Tredici Pietro canta la sua “Verità”. "Il punto di svolta nella sua carriera"

Tredici Pietro annuncia il singolo “verità”

Tredici Pietro, tra le voci più interessanti della scena musicale italiana, dalla scrittura profonda e sofisticata, traccia un nuovo inizio del suo percorso artistico e annuncia il singolo “verità” (Epic Records/Sony Music Italy), in uscita venerdì 7 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è anche disponibile in pre-save e pre-add, prodotto da Sedd e Tommaso Ottomano, segna un punto di svolta nella carriera di Tredici Pietro, che eleva la sua sperimentazione musicale, mostrando un lato più cantautorale e mantenendo al contempo vivo il riferimento alle sonorità rap e hip hop con le quali si è fatto conoscere al pubblico.

In “verità”, l’artista riflette sulle scelte che ha compiuto nel corso della sua vita fino ad ora, e sulle risposte che ancora oggi fatica a trovare. Ogni decisione, ogni bivio affrontato, lo riporta allo stesso punto: un dialogo silenzioso con sé stesso, fatto di domande irrisolte. Il concetto di verità diventa lo strumento di un vero e proprio viaggio interiore, in cui Tredici Pietro ripercorre un amore vissuto intensamente, interrogandosi su cosa sia stato reale e cosa solo un’illusione. Attraverso la musica, trasforma questa riflessione in un racconto universale, capace di toccare corde profonde e di rappresentare chiunque abbia vissuto emozioni simili.

Con “verità”, l’artista mostra una versione più intima e personale di sé, parlando a un’intera generazione grazie al racconto di esperienze vissute in prima persona. Dopo i singoli “morire”, “Serve amore” con Irbis, “HIGH” e “BIG PANORAMA”, Tredici Pietro non rinuncia al suo stile inconfondibile e al sapore classico dell’hip hop anni Duemila, ma continua a sperimentare approcciando nuovi generi. La sua scrittura, intensa e viscerale, dipinge immagini vivide che raccontano la realtà in maniera profonda, tra critica sociale e analisi personale, segnando un’evoluzione matura e consapevole nell’approccio musicale del rapper. Questa nuova fase segue l’esperienza del joint-album “LOVESICK” con Lil Busso, pubblicato a dicembre 2022. Un progetto audace che ha mescolato jersey club, chill pop e hip hop, e che ha visto la collaborazione di giovani talenti come Diss Gacha e VillaBanks. L’album ha lasciato il segno, portando alcune tracce a risuonare anche sul palco del Nameless Music Festival 2023.

Chi è Tredici Pietro

Tredici Pietro Pietro Morandi, in arte Tredici Pietro, è un rapper bolognese classe 1997. Figlio d’arte, sin da bambino si avvicina alla musica, in particolare al rap, mettendo per iscritto le prime vere e proprie rime durante le scuole medie. Nel giugno 2018 esce il primo singolo Pizza e Fichi che da subito attira le attenzioni del pubblico. Successivamente usciranno i brani Piccolo Pietro, Rick e Morty e Passaporto, con cui l’artista riesce progressivamente a staccarsi da qualsiasi pregiudizio, evolvendo il proprio stile e dando prova della sua personalità. Il 7 giugno 2019 esce Assurdo, il primo progetto ufficiale, che include il featuring di Madame in Farabutto. A settembre dello stesso anno collabora con Lil Busso per la traccia 1€/Secondo, successivamente inclusa nel progetto Ipermetromondo. Sempre nel 2019 esce il singolo Vestiti d’odio feat. Psicologi.

La collaborazione col duo torna a giugno 2020 per il primo album ufficiale degli Psicologi, intitolato Millennium Bug in cui Tredici Pietro compare come featuring nella traccia Funerale. Il 21 aprile 2021 pubblica il suo secondo progetto discografico, intitolato X Questa Notte e interamente prodotto da Andry the Hitmaker, seguito a un anno di distanza dal singolo Come fossi andato via, incluso in Solito posto, soliti guai, l’album uscito il 22 aprile 2022, che ha debuttato nella Top 5 della classifica ufficiale FIMI/Gfk dei vinili più venduti in Italia. Il 21 luglio pubblica per Epic Records/Sony Music Italy il singolo Guardami le spalle, mentre presenta live i nuovi singoli e i suoi brani più iconici in un tour che attraversa i festival delle principali città italiane, culminando in tre date nei club a Bologna (Locomotiv Club, 29 settembre 2022 SOLD OUT), Roma (Largo Venue, 2 ottobre 2022) e Milano (Santeria, 4 ottobre 2022 SOLD OUT), accompagnato da una vera band. Il 28 ottobre l’artista torna a collaborare con Lil Busso per il brano Why U Naked? (28 ottobre 2022), seguito da 2€/Secondo (18 novembre 2022), entrambi contenuti nel joint album LOVESICK (2 dicembre 2022), che ad oggi conta oltre 7 milioni di ascolti solo su Spotify. Il duo bolognese continua la collaborazione artistica con i singoli “BRO+BRO” (12 maggio 2023) e “VELENOSA” (30 giugno 2023), fino al proseguimento del percorso artistico di Tredici Pietro, che, dopo un periodo di stop, pubblica “BIG PANORAMA” (17 maggio 2024) e “HIGH” (5 luglio 2024). Il 1° novembre esce il singolo “Serve amore” con Irbis, seguito il 10 gennaio da “Morire”. Dal 7 marzo sarà disponibile, su tutte le piattaforme digitali, il suo nuovo brano “verità”.