Tv digitale terrestre via satellite, il tour di tivùsat

Tv digitale terrestre via satellite in vista dello switch off e della nuova Tv digitale: tivùsat prosegue il tour nazionale

Sono tre i Comuni selezionati per estendere la campagna promozionale di tivùsat (tivusat.tv) anche nelle zone appenniniche e - grazie all’impegno di Corecom, Regione Emilia-Romagna e Lepida - è stato possibile inserire le tre nuove tappe nell’impegnativo tour nazionale organizzato da tivùsat nelle principali città italiane.

Cominciato il 30 settembre, il caravan tour di tivùsat ha già toccato molte città di tutte le Regioni italiane e si avvia verso la conclusione, prevista domenica 5 dicembre, a Porretta nel Comune di Alto Reno Terme (BO) sul piazzale della stazione. Nei giorni precedenti il caravan attrezzato di tivùsat farà tappa anche domenica 28/11 in piazza S. Francesco a Bobbio (PC) e in piazza Gramsci a Castelnovo né Monti (RE) il 3 e 4 dicembre.

tivùsat mega-schermi sintonizzati su uno stesso canale (rete terrestre e satellite)

Nei tre Comuni (dalle ore 10 alle 18) sarà disponibile il caravan di tivùsat, attrezzato con due mega-schermi sintonizzati contemporaneamente su uno stesso canale, ricevuto tramite rete terrestre e tramite satellite, e quindi uno trasmesso in tecnologia SD (standard) e l’altro in HD (alta definizione), per poter apprezzare dal vivo la nitidezza del segnale digitale via satellite. L’obiettivo delle istituzioni coinvolte, in questo periodo di cambiamento per tutta la Tv digitale, è quello di far conoscere la piattaforma tivùsat ai residenti in alcune zone dell’Appennino, alle prese talvolta con un segnale televisivo terrestre non ottimale a causa della complessa conformazione del territorio.

In un’ottica di servizio ai cittadini, e grazie ad accordi specifici, è stato inoltre possibile inserire nella piattaforma di tivùsat, accanto a tutta l’offerta digitale terrestre in alta definizione, anche il segnale del Tg Regionale. I cittadini e gli amministratori locali dei tre Comuni interessati possono dunque visitare la postazione mobile di tivùsat per una valutazione del servizio e per raccogliere tutte le informazioni necessarie.