Tv8, la direzione passa da Remo Tebaldi ad Antonella d’Errico

Remo Tebaldi lascia la direzione di Tv8 ad Antonella d'Errico

Ad Antonella d'Errico passerà la gestione editoriale dei canali Free di Sky, che aggiunge questa responsabilità al suo ruolo di vice president Sky Branded Channels.

Remo Tebaldi ha deciso di lasciare la direzione di Tv8, pur continuando a collaborare come consulente con la direzione Programming. Tebaldi, si legge nella nota, ha contribuito in modo significativo allo sviluppo del business e, grazie alle sue competenze trasversali, nel corso della sua lunga carriera in azienda ha ricoperto con successo diversi ruoli: dalla direzione marketing alle vendite, dalla direzione Business alle Operations, fino ad arrivare alla gestione dei contenuti televisivi, prima come direttore dei Canali Branded e poi come Terrestrial Channels Senior Director. In questo percorso ha contribuito al raggiungimento di importanti traguardi come il lancio di Sky Atlantic e la gestione di format di successo come X Factor o Italia’s Got Talent.

Antonella d’Errico ha già guidato TV8, oltre ad averla lanciata, insieme a Cielo.