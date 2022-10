Twitter, Musk entra nella sede con un lavandino: pronto a chiudere l'affare

Elon Musk diventa "capo twit" ed entra da Twitter con un lavandino

Elon Musk è entrato all'interno della sede di Twitter, a San Francisco, portando in mano un lavandino. Ma non prima di aver cambiato lo status sul suo profilo pubblico della piattaforma proprio in “Chief Twit”. Nulla di strano, se non fosse che l’ha fatto prima della scadenza di venerdì imposta dal tribunale per acquistare l'azienda.

Il tycoon è andato subito negli uffici di San Francisco della società, portando con sé un lavandino, e l'ingresso è stato ripreso in un video postato sul social dal magnate, accompagnato da un tweet legato proprio all'oggetto che porta tra le mani. "Let's that sink in", un gioco sul significato della parola “sink” (“lavandino” o “digerire”, ma anche “affondare”). Che si sia riferito al probabile acquisto del social network da finalizzare a breve?

Musk entra con un lavandino da Twitter e scrive: "Fatevene una ragione!"

Lo scorso aprile il miliardario proprietario di Tesla e Space X ha proposto di acquistare il social per 44 miliardi di dollari. La trattativa però si è complicata con le richieste di Musk di conoscere il numero di account spam attivi sulla piattaforma, che l'imprenditore sostiene siano superiori al 5% dichiarato dall'azienda.

Dopo mesi di tensione, con l'avvicinarsi della scadenza ultima per chiudere l'accordo di acquisizione della società californiana, è arrivato un riavvicinamento tra le parti, con Musk che dovrebbe finalizzare l'acquisto. Altrimenti, ha stabilito un tribunale del Delaware, si andrà a processo

Il video postato oggi, inoltre, non sarebbe una novità o un episodio sporadico. “Elon è negli uffici di San Francisco questa settimana per incontri. Questo è solo l'inizio di molti incontri e conversazioni e avrete modo di sentirlo direttamente da lui venerdì” ha confermato il chief marketing officer di Twitter, Leslie Berland, in una comunicazione ai dipendenti riportata dall'agenzia Bloomberg.