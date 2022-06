Twitter toglie il limite dei caratteri nei post

Twitter, è la fine di un'era: addio al limite di 280 caratteri. É questo l'effetto Elon Musk?

Twitter dà il suo addio al limite dei caratteri nei post. Sarà forse un desiderio del nuovo patron Elon Musk? Per ora non ci è dato sapere, ma quel che è certo è che con la nuova funzionalità “Notes” andrà a cadere uno dei cardini fondamentali del social network.

Dopo i test sulla possibilità di modificare i post, dunque, la piattaforma starebbe per abbandonare il limite nella lunghezza dei testi, superando l’attuale massimo di 280 caratteri.

Come funziona Notes

La nuova funzionalità, spiega il blog informatico americano TechCrunch, darebbe infatti la possibilità agli utenti di pubblicare contenuti più lunghi direttamente sulla piattaforma, dando la possibilità di scrivere veri e propri articoli conditi con anche foto e video. In fase di test presso utenti selezionati negli Stati Uniti prima di un lancio pubblico, secondo diverse fonti la nuova funzione potrebbe debuttare a breve.

Nei radar degli esperti da inizio anno

In realtà, Twitter Notes non è una novità recente, almeno secondo quanto aveva scoperto all’inizio dell’anno lo sviluppatore Jane Manchun Wong. Inizialmente, la funzione veniva chiamata internamente “Twitter Article” e offriva strumenti di formattazione in una barra nella parte superiore dello schermo, con opzioni per il testo in grassetto, corsivo o barrato, elenchi ordinati, collegamenti, stili e allegati multimediali. Ma, appunto, niente a che vedere con la nuova funzione che rivoluzionerà totalmente.