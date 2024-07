Una ballata per Chiara, lo spettacolo con Ippolita Baldini

Una Ballata per Chiara con Ippolita Baldini sabato 27 luglio 2024 nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Maria in Valvendra, a Lovere, uno dei “Borghi più belli d’Italia”.

"Una Ballata per Chiara" al “Lovere, il Borgo della luce”

Lovere celebra i 70 anni della televisione italiana con la XV edizione del progetto “Lovere, il Borgo della luce”, dedicata alla televisione contemporanea. Fino all’8 settembre, sarà possibile ammirare la spettacolare illuminazione artistico-scenografica di Marco Lodola su oltre 10.000 mq di edifici storici del borgo. L’evento rende omaggio a figure iconiche come Raffaella Carrà e Mike Bongiorno, integrando i volti noti del panorama televisivo attuale.

"Una Ballata per Chiara", lo spettacolo

In continuità con il tema dell'edizione estiva 2024 del “Borgo della luce”, l'organizzazione di “deSidera Bergamo Festival”, in collaborazione con il Comune di Lovere, propone lo spettacolo “Una Ballata per Chiara”. La rappresentazione avrà luogo nella quattrocentesca Basilica di Santa Maria in Valvendra e vedrà protagonista Ippolita Baldini, una delle più straordinarie artiste del panorama italiano.

Lo spettacolo, divertente e ironico, racconta la storia di Santa Chiara e il curioso fatto che l’ha portata a diventare Patrona della Televisione. Attraverso questa narrazione, si celebra il misticismo contemporaneo suscitato dalla televisione e dai nuovi mezzi di comunicazione. La scelta di Ippolita Baldini come interprete è particolarmente significativa, data la sua notorietà televisiva, creando un legame simbolico con la Santa di Assisi, patrona delle telecomunicazioni.

Chi è Ippolita Baldini, protagonista di "Una Ballata per Chiara"

Attrice poliedrica, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico, Ippolita Baldini ha lavorato in numerosi progetti teatrali e cinematografici, tra cui il noto film “Benvenuti al Nord” e il cortometraggio su Mina Mazzini diretto da Pedro Almodovar. Ha fondato il progetto “Theatre in your kitchen, from Italy to New York” e ha collaborato con la scuderia di Zelig, partecipando a trasmissioni come Colorado e Camera Café.

Chi è Luigi Guaineri regista di "Una Ballata per Chiara"

Il regista e drammaturgo Luigi Guaineri, diplomato alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi, ha messo in scena opere di autori classici e contemporanei, collaborando con importanti enti teatrali italiani. Negli ultimi anni, ha sviluppato un percorso didattico che coinvolge anche istituti psichiatrici, dimostrando un impegno artistico e sociale di grande valore.

"Una Ballata per Chiara", dove vedere lo spettacolo

Lo spettacolo è ad ingresso libero e gratuito senza prenotazione fino ad esaurimento posti (limitato a 200 persone). L’evento è prodotto da deSidera/Teatro de gli Incamminati, con il supporto del Comune di Lovere e in collaborazione con Club Santa Chiara – Compagnia di Comunicazione.