Una pezza di Lundini torna su Rai2 con Emanuela Fanelli: quando va in onda

Torna “Una pezza di Lundini”: il programma condotto dal comico romano, Valerio Lundini, sarà in onda dal 20 aprile con una nuova stagione, a cadenza settimanale. Ogni martedì alle 23.45 su Rai2.

“Una pezza di Lundini” è, anche, un programma di informazione catapultato in una dimensione disturbante e surreale. Valerio Lundini incontra e parla con diversi ospiti. È accompagnato in studio da Emanuela Fanelli e dalla band dei Vazzanikki. Ogni puntata è diversamente bella.

“Una pezza di Lundini”, prodotto da Rai2 con la collaborazione di Stand By me, è un programma di Giovanni Benincasa e Valerio Lundini. Con Emanuela Fanelli. A cura di Daniela di Mario. Produttore esecutivo Rai Roberta Bellagamba; produttore esecutivo Stand by me Claudia Santilio, Regia di Cristiano D’Alisera e Fabrizio Cofrancesco.