Università e virus: Campus Orienta Digital, il "Salone dello studente" online

In soccorso agli studenti uscenti dalle scuole superiori, arriva Campus Orienta Digital, il primo "Salone dello studente" digitale.

Per il mancato allestimento delle iniziative volte all'orientamento degli studenti a causa del lockdown, è stato creato il sito www.salonedellostudente.it , pensato per tutti coloro che conseguiranno la maturità durante l'emergenza coronavirus.

Gli studenti potranno accedere alla piattaforma digitale in forma gratuita, partecipando virtualmente ai classici stand d'orientamento smistati in aree informative consultabili tramite i propri device. La piattaforma comprende l'offerta formativa degli atenei italiani e delle più importanti istituzioni straniere, al suo interno i maturandi potranno interagire con i vari sportelli delle università, seguire workshop, valutare video-presentazioni, scaricare programmi didattici e piani di studio, ma anche confrontarsi con test sui corsi a numero chiuso.

L'idea Campus Orienta Digital, come informa ItaliaOggi, è stato strutturato in tre distinte aree percorribili:

Esplorativa: per tutti gli studenti ancora incerti sul futuro

Accademica: per chi vuole proseguire gli studi

Professionale: per chi vuole intraprendere la strada del lavoro

L'amministratore delegato della società Gianni Fiammengo, ha dichiarato: "Si tratta di un innovativo impianto digitale, che ha visto la collaborazione tra Campus Orienta e LiveXtension, che ha portato a realizzare in tempi rapidi la prima piattaforma digitale dell'orientamento completamente realizzata da LiveXtension".