UPA, Marco Travaglia nuovo presidente. Dopo 17 anni finisce l’era Sassoli

UPA, Travaglia nuovo presidente. Dopo 17 anni finisce l’era Sassoli

Nella riunione odierna il Consiglio direttivo dell'associazione degli investitori pubblicitari - UPA, rinnovato nell'Assemblea del 3 luglio scorso, ha eletto all'unanimità Marco Travaglia Presidente dell'Associazione per il prossimo triennio 2024-2026.

Marco Travaglia, da oltre 10 anni nel direttivo di UPA, dal 2019 è Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Nestlé in Italia e Malta, dopo una carriera internazionale che lo ha portato, negli anni, in Svizzera, USA, Francia, Regno Unito e Croazia. Da sempre dà il suo contributo, in modo molto attivo, in ambito associativo: è infatti, Presidente di Audicom e Vicepresidente di Centromarca e IBC. Siede nel consiglio direttivo di GS1, nel consiglio generale di Unionfood ed è membro dell'Advisory Board Investitori Esteri (Confindustria), dove coordina le attività dell'Osservatorio Imprese Estere.

Lorenzo Sassoli de Bianchi, nominato dall'Assemblea Presidente onorario, si è detto "convinto di lasciare UPA in ottime mani". "Dare un seguito ai 17 anni di illuminata presidenza di Lorenzo Sassoli de Bianchi" ha dichiarato Marco Travaglia, "è sicuramente un compito molto arduo, ma so di poter contare sul suo supporto, sulla forza di una squadra di ottimi professionisti in UPA e sull'energia e la voglia di fare del nuovo Consiglio Direttivo".

"Le sfide che abbiamo davanti sono tante e molto avvincenti", ha proseguito, "confermo il mio massimo impegno per sciogliere assieme tutti i nodi, con spirito di servizio ed entusiasmo, in una logica di grande inclusività, ascolto e collaborazione con tutte le componenti di questo nostro affascinate e importantissimo ecosistema della pubblicità, in cui si investono oltre 10 miliardi all'anno che stimolano circa il 20% del PIL".