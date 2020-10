Usa 2020, il Time per la prima volta cambia testata e diventa 'Vote'

Per la prima volta nei suoi 97 anni di storia il magazine Time, uno dei più celebri al mondo, ha sostituito il nome ufficiale della testata sulla copertina 'Time' con un'altra parola di quattro lettere, che suona come un appello e un ordine: "Vote". Campeggia il volto di una donna, semicoperto dalla mascherina di protezione su cui è disegnata un'urna elettorale con, di nuovo, la parola "vote". Il direttore, Edward Felsenthal, ha spiegato la scelta: "Questo è stato un anno di grande dolore, prove dure, confusione e perdite. E in attesa di ricostruire il mondo dalla pandemia è chiaro che abbiamo, come generazione, una sola opportunità per cambiare il nostro percorso". "Il 3 novembre - continua - avremo la risposta alla domanda che questi quattro anni sconcertanti hanno significato. Non è solo una decisione su quali proposte politiche seguire ma in quale tipo di realtà, tutti insieme, vogliamo vivere".