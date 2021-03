Facebook e Google costruiranno 2 cavi dati sottomarini tra Stati Uniti e Asia

Google e Facebook costruiranno due cavi dati sottomarini per collegare la costa occidentale degli Stati Uniti a Singapore e all’Indonesia. Un progetto, rivelato nella tarda serata di ieri, in grado di aumentare la capacità complessiva del traffico dati transpacifico del 70 percento.

“In tutto il mondo la pandemia da Covid-19 ha aumentato il bisogno a un accesso affidabile alla rete”, ha scritto Menlo Park in una nota sul suo sito. “Echo e Bifrost”, i nomi dei due cavi, aumenteranno la connettività per “centinaia di milioni di persone e imprese”, ha spiegato Facebook.

La società di Zuckerberg sta investendo in entrambi i cavi, mentre Google sta investendo solo in Echo. Ancora non si sa il costo dell’operazione, ma Echo sarà "il primo cavo a collegare gli Usa a Singapore", ha detto Bikash Koley, vice presidente di Google Cloud.

La decisione arriva dopo che all’inizio di marzo i due colossi tecnologici hanno dovuto abbandonare un progetto per collegare via cavo Hong Kong agli Usa per via delle crescenti tensioni tra Washington e Pechino. "Collegando Singapore, Indonesia e Nord America, questi investimenti sui cavi riflettono il nostro impegno e il nostro modello di partnership” tra Stati, ha aggiunto Facebook nella nota.