Usa, Twitter di nuovo contro Trump: video virale dei bimbi "manipolato"

Twitter di nuovo contro Donald Trump, e stavolta per un video che aveva fatto il giro del mondo e che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha condiviso sul suo account del social network ma in una versione "manipolata". È la versione di un video diventato virale nel 2019 di due bambini, uno bianco e l'altro nero, che si abbracciano per strada e di cui la Cnn aveva dato notizia.

La versione condivisa da Trump inizia con un segmento del video in cui il ragazzino bianco sembra inseguire il nero e la scritta "Bimbo terrorizzato scappa da un bambino razzista" e "Il bambino razzista è probabilmente un elettore di Trump" accanto al logo della Cnn. Il segmento modificato lascia poi il posto al video originale in cui i due bambini si abbracciano e quindi il messaggio: "Non è l'America il problema. Lo è la notizia falsa".

Twitter, Trump condivide video "manipolato"

Twitter ha etichettato il video come "manipolato" e ha inviato ad alcuni dei suoi utenti un avviso con un link che fornisce maggiori dettagli per "dare alla gente più contesto". "A settembre 2019, la Cnn diede notizia di un video virale sull'amicizia tra due bambini. Il presidente ha condiviso una versione di quel video.... che è stato modificato e manipolato con un falso logo della Cnn".

È la terza volta, in poche settimane, che Twitter contesta il contenuto dei tweet di Trump, che si è infuriato visto che da anni usa il social network per comunicare direttamente con i suoi 80 milioni di follower senza passare attraverso il filtro del media.