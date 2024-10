Valentina Bissoli, per la nuova Monica Bellucci shooting irresistibile (per Guess) e sul set di una serie by Herman Zadra

Femminilità, sensualità e gran fascino. Valentina Bìssoli, supermodella italiana - che in molti hanno accostato per bellezza e fascino a Monica Bellucci - appare irresistibile negli ultimi scatti firmati Guess. Valentina Bìssoli è protagonista di uno shooting realizzato alla fine del mese di luglio del 2024 indossando un fantastico body bianco firmato Guess con logo frontale Carrie. La supermodella veronese Bìssolì, dopo un suo post social, a seguito del servizio fotografico realizzato per un brand di moda così prestigioso, ha commentato: “Sono così emozionata che ancora non riesco a crederci! È la realizzazione di un sogno, di un marchio che ho sempre amato, il mio primo shooting per Guess. Ringrazio Paul Marciano per aver creduto in me, e per avermi dato questa fantastica opportunità”. Conclude con “Grazie Mille”.





Un grande traguardo per la modella italiana già stata testimonial di brand di fama internazionale come Yamamay a firma di Giovanni Gastel ( campagna “Sexy Innovation” 2019), Mercedes per Trivellato industriali, Moncler, solo per citarne alcuni. Una scalata iniziata fin da giovanissima e che ora più che mai trova la sua consacrazione. Grande successo anche durante l’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 81 dove ha brillato più che mai avvolta dal suo abito completamente dorato firmato Sherri Hill con particolari lavorazioni e ampio strascico, cintura con brillantini, orecchini a pendolo.





Non solo moda. Valentina Bìssoli è stata scelta come attrice dal regista Herman Zadra per un piccolo ruolo in una serie ambientata nel 700’ e che vede tra i suoi protagonisti anche Fabio Testi, concittadino di Valentina ed iconico attore premio Oscar. Ecco le sue parole: “Valentina oltre ad essere figlia di un mio carissimo amico di famiglia è una bellezza straordinaria, una bellissima immagine che merita di emergere. Sono contento di vederla come attrice, ambiente che lei ama molto”. Con queste bellissime parole non ci resta che vedere l’esordio come attrice di Valentina Bìssoli che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico.