Valentina Nappi è incinta? Lo scherzo della pornostar: "Sai davvero riconoscere la realtà?"

Valentina Nappi conferma che la gravidanza era uno scherzo: "Sai davvero riconoscere la realtà?"

Qualche giorno fa Valentina Nappi aveva condiviso diversi video sui social in cui mostrava il pancione, lasciando quindi intendere di essere incinta. Ora però su Instagram ha pubblicato un nuovo post in cui mostra che sotto la maglietta nascondeva un pupazzo rosa di un Axolotl. "Siete davvero capaci di giudicare la realtà?", commenta la pornostar con un velo di ironia e soddisfazione.

Valentina Nappi quando ha annunciato la gravidanza (poi rivelatasi falsa), era stata sommersa da insulti sessisti come: "Che lavoro fa tua madre? La mia ha un negozio, la tua? Si scopa il mondo… ah". Non è certamente un caso che la pornostar abbia scelto di fare il suo annuncio poco tempo dopo la giornata contro la violenza sulle donne. Ora sotto il post in cui conferma che non c'è nessuna gravidanza fioccano invece i commenti degli utenti che sono caduti nello scherzo: "Ci avevo creduto pure io!".