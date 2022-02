Vanity Fair, Mahmood e Blanco si mettono a nudo: "Il successo non ci cambia"

Mahmood e Blanco, nudi su Vanity Fair: le due star conquistano la copertina. Un trionfo dell'amicizia e della passione

Mahmood e Blanco stanno raggiungendo traguardi inimmaginabili. Era da tempo che non si vedevano due giovani artisti così legati tra di loro fare a pezzi classifiche, pregiudizi, pronostici e congetture. Due ragazzi fuori dagli schemi, capaci di conquistare tutta l'Italia con la purezza del loro messaggio universale. Ebbene, i due protagonisti del Festival di Sanremo sono riusciti a ricoprire lo stesso ruolo anche sulla copertina del nuovo numero di Vanity Fair, in edicola da domani 23 febbraio. I vincitori di Sanremo si raccontano come mai fatto prima in 15 sorprendenti pagine di storie e visioni. Le immagini sono state scattate da Luigi & Iango, due tra i più grandi fotografi a livello internazionale, talenti amati da Madonna e da altre star.

La copertina ha tutta la potenza iconica di un manifesto destinato a durare: Blanco e Mahmood nudi, con due colombe sulle spalle e lo sguardo fisso sul lettore: “Li abbiamo ritratti così perché le loro storie sono come una pagina bianca, piena di tatuaggi e di sogni, di giovinezza, qualcosa di così forte da scuoterci tutti”, scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale. Il Paese reale ha bisogno di questo. Di visioni. Di sogni. Di libertà. Di qualcuno che abbia il coraggio di farci capire quello che ancora non sappiamo di dover capire”.