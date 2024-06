Vasco Rossi a San Siro, che trionfo: la carica dei 400mila. Il Komandante a Sanremo? L'invito

Vasco Rossi a Sanremo 2025? Carlo Conti sogna Albachiara

"Un sogno per il prossimo Sanremo? Sarebbe fantastico iniziare con Albachiara cantata da Vasco Rossi. Pensaci, non lo voglio io, lo vuole l'Italia". Parola di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico del Festival nelle scorse ore (a Tg1 Mattina Estate di Giorgia Cardinaletti) ha mandato un pubblico invito al Komandante in vista del prossimo Festival.

Vasco Rossi a Sanremo, l'ultima volta con Bonolis

L'ultima volta di Vasco Rossi nella kermesse canora di Rai1 fu quasi vent'anni fa super ospite di Paolo Bonolis nella serata finale di Sanremo 2005 cantando 'Un senso' e 'Vita spericolata', brano quest'ultimo che aveva portato al Festival 1983 (mentre nell'82 aveva partecipato con 'Vado al massimo').

Vasco Rossi a Sanremo da autore, il Premio della critica con Patty Pravo

Ma forse non tutti sanno che Vasco Rossi è stato cinque volte protagonista anche come autore: nel 1989 con la canzone Tentazioni degli Sharks, poi E dimmi che non vuoi morire, cantata da Patty Pravo (vinse il premio della critica) nel 1997 e due anni più tardi gli Stadio cantarono la sua Lo Zaino. Senza dimenticare due brani per Irene Grandi: La tua ragazza (secondo posto) e Finalmente io (scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri).

Vasco Rossi a San Siro, la carica degli oltre 400mila ai 7 concerti

E mentre milioni di fans sperano di vederlo cantare sul palco dell'Ariston nella prima serata del programma tv più visto d'Italia, il rocker di Zocca prosegue la sua estate da record: già 3 date a San Siro sono andate e altre 4 devono ancora essere consegnate alla storia della musica. Saranno oltre 400mila gli spettatori di queste estate milanese targata Vasco Rossi.

Poi toccherà a Bari con 4 notti di grande musica al San Nicola (tra il 25 e il 30 giugno con un altro poker di sold out).

Vasco Rossi a San Siro, la scaletta del concerto

Blasco Rossi

Asilo Republic

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 2024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

Mashup: La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara