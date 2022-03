Verissimo, Barbara D'Urso: "Pamela Prati mi ha chiesto 5 milioni di euro"

Mark Caltagirone, la rivelazione di Barbara D'Urso: "Pamela Prati ha presentato la denuncia civile, ma non quella penale..."

Pamela Prati ha chiesto un risarcimento di oltre 5 milioni di euro a Barbara D’Urso per il “caso Mark Caltagirone”. A mettere un nuovo tassello sulla spinosa questione ci ha pensato proprio la D’Urso nel corso della puntata di Verissimo di ieri, domenica 6 marzo. Interrogata da Silvia Toffanin sulla vicenda, la regina di Canale 5 ha chiarito infatti che la soubrette ha avanzato una richiesta di risarcimento danni.

“La signora Prati, in realtà, non è stata proprio chiara. Forse è stata chiara, ma forse non è chiaro a lei. Non ha fatto una denuncia penale. Non si è rivolta a un giudice penale o, almeno, dopo due anni ai nostri avvocati non è arrivato niente”, dichiara Barbara D’Urso alla domanda diretta sulla denuncia ai suoi “danni” annunciata dalla Prati.