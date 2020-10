Vertici Ebu, Delphine Ernotte Cunci nominata presidente e Dvořák vice

Nuove nomine all'Ebu, European Broadcasting Union, l’associazione che riunisce operatori media pubblici e privati europei, e anche alcune emittenti degli altri continenti. Dal primo gennaio 2021, come riporta PrimaOnline, ricoprirà la carica di presidente Delphine Ernotte Cunci, ceo di France Télévisions, mentre la carica di vicepresidente spetterà a Petr Dvořák (direttore generale della televisione ceca dal 2011). I nuovi vertici, eletti a maggioranza assoluta durante l’assemblea generale, in carica per due anni, avranno il compito di guidare l’executive board dell’associazione.

Dal 2015 Ernotte Cunci, per oltre 25 anni in Orange (l’ex France Télécom), è alla guida della tv francese, ricoprendo anche la carica di ad tra il 2011 e il 2015. Attualmente è vicepresidente Ebu e nel suo nuovo ruolo andrà a sostituire Tony Hall, ex dg della Bbc. “La crisi sanitaria ha sottolineato l’importante ruolo democratico svolto dai media del servizio pubblico nell’accesso a informazioni gratuite e affidabili”, ha detto Ernotte Cunci. “La diversità dei nostri paesi e delle nostre culture è uno dei principali punti di forza per affrontare le piattaforme multimediali globali e, ovviamente, farò affidamento su di essa”.

Dvořák, invece, attualmente direttore del servizio pubblico in Repubblica Ceca, è stato vicepresidente senior di Central European Media Enterprises e ha anche lavorato come direttore generale di TV Nova, il gruppo televisivo commerciale di maggior successo nel paese.