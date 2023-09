Vespa in Ucraina, il jet è costato alla Rai 26mila €: soldi dei contribuenti

Vespa in Ucraina, scoperto quanto è costato il viaggio. Ecco a chi si è affidata la Rai

La puntata speciale di "Porta a Porta" in Ucraina, andata in onda il 15 aprile 2022 su Rai 1, è costata solo per portare avanti e indietro da Leopoli Bruno Vespa ben 26mila €, soldi spesi per affittare un jet privato. Era il venerdì prima di Pasqua e il giornalista più noto della tv pubblica aveva deciso - si legge su Il Domani - di trasmettere il suo programma in diretta dall'Ucraina, dove due mesi prima era iniziata l'invasione su larga scala della Russia. La mossa, scrissero molte testate, pensata per contrastare il concorrente: Massimo Giletti de La7, che una decina di giorni prima aveva presentato la sua trasmissione "Non è l'Arena" da Odessa.

Viale Mazzini - prosegue Il Domani - ha affittato un aereo privato per portare Vespa e tutto il suo staff nella città più a ovest dell'Ucraina, al confine con la Polonia. L'obiettivo era quello di fare una puntata direttamente "sul campo". L'affidamento diretto di tutta l'operazione legata al viaggio in Ucraina tra l'altro è stato assegnato a un imprenditore già condannato per riciclaggio. Bruno Vespa, sentito sull'argomento commenta così: "Non c'erano voli di linea".