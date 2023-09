Victoria De Angelis mezzanuda, coperta solo da una collana. Le foto mozzafiato

Victoria De Angelis coperta solo da una collana, fan increduli

Victoria De Angelis manda per l’ennesima volta il web in tilt. Con una foto a dir poco “stellare”, la bassista e star dei Maneskin ha incantato gli oltre 4 milioni di follower su Instagram. Come ci si poteva aspettare, il post contenente la foto è stato travolto da uno tsunami di cuoricini e commenti.

Negli scatti mozzafiato, a coprire Victoria è solo una vistosa collana di brillanti la quale nasconde elegantemente con due stelle le nudità della cantante classe 2000. Certo, i fan più affezionati alla ragazza sanno che non è nuova a foto di questo “tipo”, ma anche questa volta sono rimasti estasiati.

Tra i commenti sotto il post, migliaia e migliaia di follower hanno commentato con messaggi di affetto, con una valanga di complimenti alla bellezza della giovane musicista.

L'ennesimo successo dei Maneskin

La scorsa settimana Damiano, Ethan, Thomas e Victoria, si sono aggiudicati il “Best Rock” agli ultimi MTV Video Music Awards e, quasi in contemporanea, è uscito un lusinghiero articolo che li considera come una delle band più importanti in assoluto di tutto il rock italiano.