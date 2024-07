Victoria De Angelis, spot sulle note dei Maneskin per TimVision (con nuove offerte serie A Olimpiadi Parigi 2024)

Victoria De Angelis, spot sulle note dei Maneskin per TimVision

È Victoria De Angelis, bassista dei Måneskin la protagonista del nuovo spot on air dedicato alle promozioni estive di TimVision.

TimVision con serie A e Olimpiadi di Dazn, Disney+ e Infinity+

Quali sono le nuove offerte? Intanto ‘TimVision Calcio e Sport’ che permette di vivere il calcio e lo sport di DAZN (con le Olimpiadi Parigi 2024 in partenza sui 14 canali Eurosport, oltre a Tour de France, La Vuelta per fare qualche esempio) e l’intrattenimento per tutta la famiglia su TimVision, oltre ai contenuti di Disney+ e Infinity+. Il costo del pacchetto? In promozione a 19,99 euro al mese per i primi tre mesi, per poi passare a 34,99 euro al mese, con il primo mese offerto da TIM. Un’opportunità riservata solo alle attivazioni effettuate fino al 5 agosto.

TimVision offre un ventaglio di offerte per la nuova stagione calcistica e quelle per l’intrattenimento, che includono tutti i top player globali: DAZN, Disney+, Netflix, Amazon Prime, Warner Bros. Discovery e Infinity+.

Victoria De Angelis, spot TimVision sulle note di ‘Don’t wanna sleep’ dei Måneskin

‘Don’t wanna sleep’, estratta dall’album Rush! dei Måneskin, è la colonna sonora degli spot da 20”. La campagna televisiva, on air sulle principali emittenti nazionali, è affiancata da una pianificazione videostrategy su web con adv display, sui social e all’interno dei punti vendita TIM con attività BTL dedicata.

CREDITI

Casa di Produzione: Armosia Italia

General Manager - Executive Producer: Emanuele Cadeddu

Regia: Davide Vicari

DOP: Leonardo Mirabilia

Post Produzione: Frame by Frame

Agenzia: Havas Italia