Monologo di Maurizio Crozza sulla Geopolitica "America decide, l'Europa è inutile"

Nella prima puntata della nuova attesissima stagione di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sera in prima serata sul Nove e in streaming su Discovery+, Maurizio Crozza commenta la situazione politica internazionale e È l’America che decide come va la storia. Da quando ci hanno liberati dal nazi-fascismo ci tengono al guinzaglio. L’Europa è un po’ inutile nel mondo. È la Tajani del Pianeta."