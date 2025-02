Fabrizio Corona contestato tra urla e sdegno generale: i fan non perdonano il ritardo dell'ex re dei paparazzi. VIDEO

Tensione a Tollo durante l’inaugurazione di un locale, dove Fabrizio Corona è stato contestato per il suo ritardo di oltre due ore. L’evento, previsto tra le 22 e le 23, ha visto l’arrivo dell’ex re dei paparazzi solo dopo l’una di notte, scatenando la rabbia dei presenti.

Attesa infinita e proteste: pubblico esasperato

Molti spettatori, infreddoliti per la lunga attesa, si sono rifugiati in macchina mentre l’evento proseguiva senza di lui. Tuttavia, al suo arrivo, diversi presenti hanno espresso il proprio malcontento, accusandolo di scarso rispetto per i fan. La serata si è conclusa tra urla di protesta e un clima di forte tensione.

L’episodio ha alimentato nuove polemiche attorno a Fabrizio Corona, già noto per situazioni controverse nel mondo dello spettacolo.