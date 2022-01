Videogame, Zynga passa nelle mani di Take-Two: acquisizione record da 13 mld

Take-Two (Grand Theft Auto) compra Zynga (FarmVille) per quasi 13 mld di dollari: è record nell'industria videoludica

La casa di videogame Take-Two acquisirà Zynga per 12,7 miliardi di dollari. Take-Two Interactive Software, produttore di giochi di successo come GTA e Red Dead Redemption, considerati veri e propri capolavori videoludici dagli utenti, ha in piano un accordo per comprare la società produttrice di giochi per smartphone (dal calibro di FarmVille e ZyngaPoker) alla “modica” cifra di 12,7 miliardi di dollari in contanti e azioni (circa 11,2 miliardi di euro). L’accordo darà vita a una delle più grandi società quotate in Borsa di video-intrattenimento interattivo.

L’acquisto, tra i più cospicui mai fatti nell’industria dei videogiochi, prevede uno scambio in contanti e azioni e valuta i titoli di Zynga a 9,86 dollari, con un premio del 64% sul prezzo di chiusura di venerdì scorso (7 gennaio). A coprire una parte delle spese di Take-Two ci ha pensato J.P. Morgan, con l’assegno di ben 2,7 miliardi di dollari di finanziamento. L’operazione dovrebbe chiudersi fra aprile e giugno 2022.

L’unione tra i due colossi del gaming, secondo le aziende, dovrebbe portare a circa 100 milioni di dollari di sinergie di costi entro i primi due anni dal closing e più di 500 milioni di dollari di profitto annuale. “Siamo entusiasti di annunciare il nostro accordo con Zynga, che diversifica in modo notevole le nostre attività e stabilisce la nostra posizione di leadership nel segmento mobile, settore tra quelli in più rapida ascesa nell’industria dell’intrattenimento”, ha dichiarato il presidente e ceo di Take-Two Strauss Zelnick. Dopo l’annuncio dell’acquisizione, le azioni di Zynga sono “esplose” con un guadagno al Nasdaq del +40,67%, mentre Take-Two ha lasciato sul terreno il 13,13%.

Take-Two, famosa soprattutto per videogiochi per computer e console (Play Station, Xbox, etc), si è espansa nei giochi per dispositivi mobili attraverso l’acquisizione degli studi Playdots, SocialPoint e Nordeus. Zynga, invece, nasce già con il focus per giochi per cellulari.