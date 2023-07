"Vieni a toccarmi le chiappe", Elettra Lamborghini contro un chirurgo

Elettra Lamborghini e il lato B nel mirino dei social

Dibattito social intorno al lato B di Elettra Lamborghini. È naturale o è rifatto? Stufa delle insinuazioni la cantante ha deciso di replicare direttamente alle critiche rivolgendosi a quello che lei definisce "un presunto dottore" e che avrebbe avanzato l’ipotesi che la Lamborghini si sarebbe rifatta il fondoschiena.

"Un dottore di cui non faccio nemmeno il nome perché di solito questa gente si vuole fare pubblicità", ha scritto Elettra Lamborghini. "Ma quali protesi?", ha ruggito.

Elettra Lamborghini - Pem Pem

"Devo essere proprio stupida – ha aggiunto - per non rendermi conto che si vedono le mie chiappe che ballano. Si vede... Se vai nel mio video di "Pem Pem", nel mio video di "Mala", si vede anche in 4D, 5D... mi puoi vedere anche il buco del culo quasi, non mi sembra di avere mai nascosto niente".

Elettra Lamborghini ha affrontato in seguito anche le voci sulla suo dimagrimento di 7kg: "Anche sta roba della perdita di peso: se io non l'avessi detto che ho perso dei chili nessuno se ne sarebbe mai reso conto. Sono identica a prima semplicemente più sgonfia"

Elettra Lamborghini - Mala

Infine, in un video in stile sirenetta in cui nuota sott'acqua con il suo lato B in primo piano, Elettra Lamborghini ha invitato ironicamente il presunto dottore a verificare di persona la naturalezza del suo corpo. "Se tu sei dottore io sono astronauta. Ti invito, vienimele a toccare, puoi toccare quello che vuoi tanto è tutto muscolo e ciccia. Puoi prendere anche il tuo arnese per controllare, tanto per mettere una protesi ci vorrebbe uno squarcio grosso così che io non ho, quindi tranquillo te lo faccio toccare senza problemi".