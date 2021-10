Virgilio Sapere si rinnova: neologismi, recensioni, trame e proverbi...

"Ci sono persone che sanno tutto e purtroppo è tutto quello che sanno" diceva Oscar Wilde

Per gli interessati, i curiosi, i desiderosi di apprendere e approfondire, oggi aiuta Virgilio Sapere, il sito di Italiaonline dedicato alla lingua italiana e alla conoscenza letteraria.

Entusiasta o entusiasto? Qual è o qual’è? In caso di dubbio di ortografia Virgilio Sapere, nella sezione come si scrive, lo chiarisce. Problemi con la coniugazione di un verbo? Magari uno di quelli irregolari? Il temuto congiuntivo? La sezione coniuga verbi è pronta a venire in soccorso.

Il sito torna rinnovato con nuovi contenuti e servizi.

Chi ama scrivere trova un’intera sezione dedicata alle rime, l’irrinunciabile vocabolario e lo storico servizio dei sinonimi e contrari che tanti studenti hanno già utilizzato per arricchire il proprio lessico.

“Boomer, distanziamento sociale, pro, laggare” sono alcuni neologismi, le nuove parole ormai entrate nel linguaggio comune, che potrete approfondire sul sito.

Se poi si fosse a corto di idee per dedicare una frase tenera alla mamma, a un amico o al fidanzato, nella sezione dedicata alle frasi ci sono tante proposte per tutte le festività e le ricorrenze.

La nuova versione di Virgilio Sapere si arricchisce anche di un’intera sezione dedicata alla cultura che contiene le ultime novità in libreria, trame, recensioni e classifiche dei libri più venduti.

Con i 1000 proverbi italiani si può scoprire il significato, l’origine e le varianti dialettali e straniere dei più famosi. E per finire, visto che “Abbiamo fatto trenta, facciamo trentuno!” la nuova area dedicata ai modi di dire ne svela la genesi e il diffondersi.

Perché “Chi conosce tutte le risposte, non si è fatto tutte le domande” (Confucio).