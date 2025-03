Warner Bros. Discovery Consumer Products Italia annuncia “Il Mese dei Supereroi DC”

“Il Mese dei Supereroi DC”, l’iniziativa di consumer engagement firmata Warner Bros. Discovery Global Consumer Products (WBDGCP), ha preso il via il primo marzo. Dedicata ai supereroi DC, la campagna celebra gli iconici personaggi della Justice League, di Batwheels e Teen Titans Go. Durante tutto il mese, sono previsti: il lancio di nuove linee di prodotto, dall’apparel al toys, i nuovi episodi della seconda stagione di Batwheels e la programmazione, su Boing Cartoonito e Cartoon Network, degli show più amati ispirati al DC Universe.

Apre le celebrazioni OVS, con la presentazione della nuova capsule collection “Il Mese dei Supereroi DC” dedicata ai più piccoli che vede protagonista Batman. Il lancio della collezione è accompagnato da tematizzazioni in-store capaci di coinvolgere il pubblico di ogni età in un’esperienza d’acquisto immersiva a tema superheroes.

Protagonisti dell’iniziativa anche i più importanti licenziatari toys del brand DC: Lego, con due nuovi playset tutti da costruire dedicati a Batman, e alle sue nemesi Two-Face e Joker, e a Superman contro il villain Lex Luthor; Spin Master, con le action figures senza tempo di Batman e Joker, capaci di regalare intense avventure indoor stimolando la fantasia; Mattel con un’ampia gamma di veicoli ispirati a Batwheels, e con i personaggi XL della linea DC Super Friends che faranno la gioia dei piccoli fan. Una promozione che vede coinvolte le principali catene di negozi di giocattoli con materiali punto vendita dedicati. I prodotti saranno disponibili anche online sullo store ufficiale DC di Amazon, che nel mese di marzo sarà tematizzato con le grafiche del Mese dei Supereroi DC.

La ricca e diversificata offerta di prodotti dei licenziatari sarà al centro della campagna TV, in rotazione da domenica 9 a sabato 22 marzo sui canali kids Boing e Cartoonito, che per l’occasione prevedono anche una programmazione speciale.

Da segnare sul calendario la data del 7 marzo - ore 19.30, per vedere su Boing LEGO DC Comics Super Heroes: Justice League: Fuga da Gotham City.

A partire dall’8 marzo, per la prima volta in assoluto, gli otto episodi della web series DC Metal Force faranno il loro debutto in TV. Gli avvincenti episodi, che mettono in scena la resa dei conti definitiva tra le forze del bene e del male, saranno programmati su Cartoon Network (canale 607 di Sky) durante il week-end, oltre ad essere disponibili sulla Boing App e sul canale Youtube di Cartoon Network Italia.

Dal 9 marzo, invece, su Boing sarà possibile vedere e ri-vedere ogni giorno alle ore 19:30 i migliori episodi di Teen Titans Go!, serie animata che si conferma un fenomeno tra i più apprezzati da bambini e ragazzi.

Da lunedì 10 marzo Cartoonito proporrà, invece, i nuovi episodi della seconda stagione di Batwheels, e infine, per tutto il mese di marzo il prime time di Cartoon Network sarà interamente dedicato ai supereroi DC con maratone degli episodi di Teen Titans Go! e la rotazione, nel week-end, di tutti gli amatissimi film Lego DC Comics, per regalare adrenalina e divertimento a tutta la famiglia.

Per tutto marzo, in occasione de “Il Mese dei Supereroi DC”, i fan potranno sintonizzarsi sui canali TV, acquistare e celebrare i loro personaggi DC preferiti.