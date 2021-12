Web, come creare un sito e aumentare le vendite nei saldi di gennaio

Italiaonline, come creare un sito web con la principale Internet company italiana

Avere una solida presenza online e un sito web efficace permette a ogni attività commerciale e azienda di aumentare la propria visibilità, e anche le vendite. Quando si progettano siti web professionali bisogna tenere in considerazione tutte le caratteristiche che deve avere per aiutare i brand a raggiungere gli obiettivi delle proprie strategie di marketing.

Ad esempio, un sito web è un ottimo modo per farsi trovare più facilmente dai proprio potenziali clienti, soprattutto durante eventi di shopping in cui le vendite aumentano esponenzialmente, ad esempio durante i saldi di gennaio.

Per tutti coloro che non hanno ancora un sito, oppure che non ne hanno uno efficace, non resta che rimediare scegliendo tra le migliori soluzioni di realizzazione siti web proposte da Italiaonline, come la Nuova offerta siti.

Saldi gennaio 2022: i vantaggi di avere un sito web professionale

Viviamo in un’era digitale dove aumentare la visibilità online di un brand è fondamentale per poter garantire profitti e risultati. Il primo passo per costruire e consolidare la propria presenza online è quello di creare un sito web professionale responsive così da garantire la miglior user experience sia da desktop che da mobile.

Avere un sito web diventa poi fondamentale per raggiungere gli obiettivi di marketing, che possono essere aumentare le vendite durante eventi speciali come i saldi di gennaio, oppure fare lead generation, cioè attirare e generare nuovi contatti di potenziali clienti che siano interessati ai prodotti e ai servizi offerti dal brand.

Le aziende e le attività commerciali che non hanno un sito web, o ne hanno uno non adeguato, rischiano di perdere la chance di aumentare le vendite e i profitti.

Come creare un sito web con gli esperti di Italiaonline

Per creare un sito web professionale la soluzione migliore è affidarsi a realtà che possono vantare esperienza nel settore e competenza, come Italiaonline. Le soluzioni proposte da Italiaonline permettono di creare un sito web base che sia responsive e ottimizzato secondo le regole SEO, così da garantire sia una esperienza di navigazione ottimale, che il miglior posizionamento nei motori di ricerca per la massima visibilità possibile.

I titolari dei siti potranno poi decidere di aggiungere dei moduli personalizzati, con caratteristiche differenti a seconda che si vogliano aumentare le vendite durante i saldi, oppure trovare nuovi contatti.

Tra le funzionalità interessanti c’è l’area riservata ai clienti, che potranno vedere le modifiche e gestire in prima persona il sito web realizzato dagli esperti di Italiaonline . Inoltre, i siti permettono di inserire pulsanti di social feed, widget Zoom o ancora WhatsApp, così da garantire la comunicazione dell’azienda coi potenziali clienti e con quelli da fidelizzare.

Le altre funzionalità che possono essere aggiunte riguardano i form di contatto evoluti e le CTA evolute, oppure i calcolatori interattivi: tutti tool che permettono di aumentare l’interesse dei clienti e le chance di incrementare le vendite.

Chi si affida a Italiaonline potrà quindi creare un sito web con l’aiuto di esperti, pianificando la grafica affinché sia in linea con l’identità del brand, e aggiungendo tutte le funzionalità necessarie a ottenere il miglior risultato possibile.

Sito web professionale: le proposte di Italiaonline

Italiaonline propone ai suoi clienti diverse soluzioni per la realizzazione dei siti web, così da poter offrire quella più adatta alle esigenze.

Si può sceglier tra un sito Catalogo, cioè un sito vetrina che permette di aumentare la visibilità online del brand, che richiede un livello medio di aggiornamento.

L’offerta Modulare permette invece di creare un sito web base a cui aggiungere uno o più moduli, ognuno con funzionalità differenti ottimizzate per aumentare la visibilità, fare lead generation oppure aumentare le visite in negozio.

Questa offerta è interessante perché comprende anche degli add-on, cioè delle funzioni da aggiungere singolarmente che rendono il sito più performante per gli obiettivi da raggiungere. Infine, c’è l’opzione Personalizzato, per creare un sito web professionale su misura grazie alla disponibilità di uno staff di esperti pronti a progettarlo e realizzarlo sulle reali esigenze del brand.