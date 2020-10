WhatsApp: chat fastidiose? Nuova funzione risolve il problema per sempre

Alcune conversazioni su WhatsApp sono più importanti di altre mentre alcune sono sostanzialmente inutili. A breve sarà possibile silenziare le ultime per sempre

WhatsApp è l'app di messaggistica più utilizzata al mondo. Con questa piattaforma si possono realizzare chat di gruppo in cui condividere messaggi, contenuti multimediali, file, documenti e molto altro. Il problema nasce quando siamo stufi di un determinato contatto (o più di uno) e vorremmo evitare di ricevere notifiche che lo riguardano ma non vogliamo bloccarlo. Oggi è possibile silenziare una chat temporanemente per 8 ore, una settimana o un anno. A breve però si potrà farlo per sempre.

WhatsApp: una funzione per silenziare per sempre le chat

WABetaInfo ha analizzato una versione beta di WhatsApp e ha scoperto che l'app sta studiando una funzione per silenziare una chat per sempre. In questo modo si potranno nascondere le conversazioni non importanti ma ricevendo comunque le notifiche (ma senza suoni) se non si vogliono perdere gli aggiornamenti quando si viene direttamente taggati. Ovviamente WhatsApp permetterà di ritornare sui propri passi e rimuovere la funzione "silenzioso".

La chat sta sviluppando anche altre funzioni per ridurre lo spazio occupato sulla memoria del telefono, nuovo strumenti per la gestione dell'archivio e dello spazio disponibili oltre alla possibilità di accedere allo stesso account WhatsApp su più dispositivi. La funzione per per silenziare per sempre una chat potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane sia per iOS che per Android.