Windows 11, uscita anticipata: Microsoft spiega come fare l'aggiornamento

Windows 11, come aggiornare? Il nuovo sistema operativo è stato lanciato con un giorno di anticipo. Microsoft spiega come effettuare l'upgrade in un video

Windows 11 sarebbe dovuto arrivare oggi 5 ottobre 2021 ma Microsoft, forse a causa dei problemi registrati da Facebook, ha deciso di anticiparne il rilascio a qualche ora prima della mezzanotte di ieri 4 ottobre. Da oggi è quindi possibile passare gratuitamente al nuovo sistema operativo per chi ha già installato Windows 10 sul proprio PC, se questo dispone dei requisiti di sistema richiesti. In caso contrario, si può scaricare la ISO di Windows 11 e forzare l'aggiornamento. Attenzione però, se disponete di un computer molto vecchio od obsoleto è consigliabile non effettuare l'upgrade in quanto portrebbe portare a rallentamenti nelle prestazioni del dispositivo.

Windows 11, come aggiornare? Microsoft ha pubblicato su YouTube un video in cui spiega come passare alla versione più recente del sistema operativo in pochi passi. Windows 11 si caratterizza per una rinnovata interfaccia grafica, in cui il menù Start è stato spostato e rinnovato, e una maggiore integrazione con Xbox Games Pass. E' stato inoltre introdotto un rinnovato sistema di widget.