Wpp: Demet Ikiler è il nuovo Ceo Emea di GroupM

GroupM ha nominato Demet İkiler in qualità di Ceo Emea, con effetto immediato, come scrive Engage.it. İkiler, che farà parte del Comitato esecutivo globale di GroupM, guiderà le attività di GroupM nella regione rimanendo WPP Country Manager in Turchia, mansione che ha assunto nel 2013.

Il suo ruolo è stato ricoperto di recente da Dominic Grainger, che è passato a WPP come Ceo of Specialist Communications da settembre 2019.

Ekiler è ora responsabile della strategia e delle operazioni in una delle più grandi regioni del mondo per le realtà del gruppo, tra cui Mindshare, MediaCom, Wavemaker, Essence, m/Six e Xaxis.