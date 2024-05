X Factor 2024, Fedez non ci sarà. Tre nuovi giudici (e un grande ritorno)

X Factor 2024, Giorgia presentatrice

La prossima edizione di X Factor sarà all'insegna di grandi novità. Cambia praticamente tutto il cast.

La squadra al via nel 2023 del talent musicale di Sky (prodotto da Fremantle) era composta da Francesca Michielin come presentatrice e in giuria Morgan, Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini.

Il prossimo autunno invece sulla plancia di comando ecco Giorgia.





X Factor 2024, Manuel Agnelli torna. I nuovi giudici

Giorgia è al suo esordio assoluto come conduttrice unica di uno show. I giurati? Un grande ritorno, si tratta di Manel Agnelli (alla sesta edizione di X Factor esordio nel 2016, mentre l'ultima volta fu nel 2021). Poi un tris di novità: Achille Lauro (che nel 2019 aveva condotto Extra Factor), Jake La Furia e Paola Iezzi.





X Factor 2024, Sky e l'annuncio dei nuovi giudici

«Inauguriamo X Factor 2024 con grandi novità, per un’edizione rinnovata nel cast artistico - commenta in una nota Antonella d’Errico, Executive Vice President Content Sky Italia - e con la missione costante di ricercare il vero talento e aiutarlo a sbocciare. C’è una grande energia al nuovo tavolo dei giudici, voglia di scoprire nuovi progetti musicali, intrattenere e divertirsi. Diamo quindi un caloroso benvenuto a Paola, Achille e Jake, e un grande bentornato a Manuel» che sono «già al lavoro per le audizioni che inizieranno a breve. E con grande soddisfazione - prosegue - annunciamo una conduzione inedita e sorprendente: Giorgia entra a far parte della famiglia di X Factor. Per lei e per la sua carriera gli aggettivi non bastano mai, siamo stati letteralmente travolti dalla sua voglia di mettersi alla prova in una veste ancora nuova e siamo orgogliosi che abbia deciso di farlo sul nostro palco. E non posso non ringraziare di vero cuore la nostra Francesca Michielin, che - conclude- ha voluto portare il suo talento, la sua professionalità e il suo amore per la musica, ancora una volta, sul palco di X Factor conducendo le ultime due edizioni».





«Una delle grandi doti di X Factor è sempre stata la capacità di reinventarsi ogni volta commenta Marco Tombolini, Ceo Fremantle - pur rimanendo fedele alla sua storia. È questa la sfida, dal punto di vista produttivo ed editoriale: consolidare un format iconico, accogliendo stimoli e suggestioni dalla contemporaneità con l’ambizione di guardare al futuro. È per questo che siamo felici di continuare a collaborare con Sky a una nuova stagione di X Factor all’insegna del cambiamento e dell'eccellenza. Insieme, con un cast artistico che ci entusiasma, costruiremo il palcoscenico che i sogni e le aspirazioni dei nostri concorrenti meritano»





X Factor 2024, audizioni e sorprese in arrivo

Le registrazioni delle audizioni della nuova edizione di X Factor prenderanno il via il 6 e 7 giugno all’Allianz Cloud di Milano. Sky fa sapere che "nelle prossime settimane verranno rivelate altre novità e sorprese in programma nel menù di X Factor 2024: appuntamento ai prossimi annunci e all’inizio della nuova edizione, attesa per settembre, sempre su Sky e in streaming solo su NOW".