X Factor 2024 vincitore, senza Francamente ecco chi trionfa nella finale. Svelato il nome

X Factor 2024, la finale dove vederla in tv

Smaltita l'eliminazione di 'Francamente', il pubblico di X Factor si scalda con la finale dell'edizione 2024 alle porte e in programma in Piazza del Plebiscito di Napoli davanti a 16mila persone. Dove vederla in tv e streaming è presto detto: da Sky Uno a Tv8, passando per SkyGo e Now. Quando? Giovedì 5 dicembre in prima serata dalle 21.

X Factor 2024 gli ospiti della finale

Due grandi super ospiti annunciati nella puntata finale del talent show di Sky Original prodotto da Fremantle: Robbie Williams che presenterà 'Better Man' il nuovo film di Michael Gracey sull’incredibile storia dell’inizio della sua carriera (in sala dal 1° gennaio 2025) e Gigi D’Alessio, star nella “sua” Napoli. Il cantante partenopeo proseguirà poi tour con “Gigi Palasport”, tutto esaurito già in prevendita, che si concluderà con il gran finale il 21 dicembre all’Unipol Forum di Milano con “Gigi for Xmas, La Festa…”. Nel 2025 sarà poi sul palco dello Stadio Diego Armando Maradona con due live, il 2 e 3 giugno e “Sicily for life – Ggi & Friends”, appuntamento di solidarietà e musica il 20 giugno allo stadio Renzo Barbera di Palermo.

X Factor 2024 chi sono i finalisti

Ma la vera grande è: chi vincerà questa edizione di X Factor? Vediamo intanto chi i finalisti. Intanto una premessa: Jake La Furia e Paola Iezzi sono fuorigioco, nessuno dei cantanti in squadra ha raggiunto la finale di X Factor. Il vincitore, i vincitori o la vincitrice dunque saranno del team di Manuel Agnelli (con Mimì) o di Achille Lauro (Patagarri, Lorenzo Salvetti, I Patagarri, Les Votives).

X Factor 2024 finalisti, chi è Mimì Caruso

Manuel Agnelli, giudice storico del talent show, punta tutte le sue fiches su Mimì Caruso che si è presa il pass decisivo vincendo il ballottaggio contro Francamente della squadra di Jake La Furia. Nata a Usmate Velate ( in provincia di Monza-Brianza), ha 17 anni e la musica nel dna: cresciuta ascoltando soul e jazz, la sua voce spazia tra il soul, l’indie e arriva all’hip hop. Brano inedito: “Dove si va”, scritto da Madame e prodotto da Gianmarco Manilardi.

X Factor 2024 finalisti, chi sono I Patagarri

I Patagarri arrivano da Milano e dintorni e sono una band composta da 5 elementi: Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni). Età che varia da 20 e i 31 anni. Le loro fonti di ispirazione: Paolo Conte, tra gli italiani, Django Reinhard e Ray Charles, tra gli internazionali. Tanta gavetta tra esibizioni in strada e nei locali e mercati di Milano. Brano inedito: “Caravan”, scritto da loro stessi e prodotto da Bias e Danien.

X Factor 2024 finalisti, chi sono i Les Votives

I Les Votives arrivano anche loro da Milano come i Patagarri: Angelo Maria Randazzo (batteria), Riccardo Lardinelli (voce e chitarra) e Tommaso Venturi (basso). Età19-23 anni e musica che unisce l’eleganza al rock più autentico. Un suono che unisce classe e ribellione. Brano originale: “Monster”, scritto da loro e prodotto da Gianmarco Manilardi e Danien.

X Factor 2024 finalisti, chi è Lorenzo Salvetti

Lorenzo Salvetti ha 17 anni ed è di Verona. Prima di X Factor nella sua cameretta provava e produceva le sue canzoni dal sound indie pop; è appassionato di cantautorato italiano, quello contemporaneo (e non solo); canta e suona chitarra e pianoforte. Brano inedito: “Mille concerti” (scritto da Lorenzo con Antonio Mazzariello e Gianmarco Merolle e prodotto da Danien).

X Factor 2024 vincitore, Patagarri favoriti davanti a Lorenzo Salvetti

E torniamo alla domanda iniziale: chi vincerà X Factor 2024? Secondo i bookmakers i favoriti sono i Patagarri: la band milanese è attorno a quota 1,90/2 scorrendo le quote di Lottamatica, Goldbet ed Eurobet. Sempre, stando a questi bookie, al secondo posto nella graduatoria c'è Lorenzo Salvetti, il cui successo è a 4 volte contro 1. Leggermente dietro Mimù Caruso - che varia tra 4,50 e 6 - e I Les Votives - con una forchetta tra e 5 e 5.50. Avranno ragione i broker? Le loro quote sono abbastanza chiara, ora non resta che attendere la finale.

LEGGI ANCHE