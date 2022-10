X Factor, inizio stagione flop: gli ascolti crollano puntata per puntata

X Factor, ascolti in costante calo: 2,4% di share per l'ultima puntata

Inizio di stagione moscio per X Factor. Il talent show più famoso d’Italia, giunto alla sua 16esima edizione, non sta ottenendo il successo sperato in termini di ascolti. Anzi. Con la messa in onda della puntata di ieri, giovedì 6 ottobre, X Factor 2022 è già a quota 4 episodi, ma i risultati prendono la forma di una parabola discendente.

Già dal debutto i dati non erano dei migliori. La prima puntata del programma, andata in onda giovedì 15 settembre, ha raccolto 638 mila spettatori (790.000 considerando Sky Uno+1 e on demand) portando a casa il 3,9% di share. Un risultato non catastrofico, certo, ma che testimonia un calante entusiasmo dei telespettatori. Soprattutto dopo il restyling completo dei giudici. Infatti, c’era grande attesa per il ritorno di Fedez in giuria e l’approdo dell’attrice Ambra Angiolini e dei cantanti Rkomi e Dargen D’Amico. Senza dimenticarsi, ovviamente, della splendida Francesca Michelin alla conduzione.

Per fare un confronto con l’anno scorso, la prima puntata dello show aveva raccolto su SkyUno 617.000 spettatori pari al 3% di share. Su SkyUno +1 e on demand, invece, 756.000 pari al 3%. Infine, il simulcast ne aveva registrati 1.325.000 pari al 5.8%, con 3.826.000 contatti unici.

La seconda puntata della sedicesima edizione andata in onda giovedì 22 settembre ha incollato al televisore 562.000 spettatori (691 mila se si considerano i risultati di Sky Uno+1 e on demand). Lo share, in questo caso, è stato del 3,2%, in caduta libera rispetto al 3,9% ottenuto all’esordio. Nel 2021, invece, su Sky Uno la seconda puntata di X Factor ha ottenuto 617.000 spettatori con il 3% (745.000 spettatori complessivi considerando +1, altri passaggi e on demand).