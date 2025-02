Superbowl, fischi e 'buu' a Taylor Swift. Lei spiazzata: "Cosa succede?". E Trump gode

Superbowl 2025, Taylor Swift fischiata

Fischi per Taylor Swift al Superbowl: quando è stata inquadrata dalle telecamere e apparsa sul maxischermo del Superdrome sono partiti i 'buuu'. ​

La pop star era in tribuna ad assistere alla sfida tra Philadelphia Eagles e Kansas City, la squadra dove gioca il fidanzato Travis, sconfitta 40-22 dai rivali.

Superbowl 2025, Donald Trump applaudito

Presente allo stadio anche Donald Trump, primo presidente in carica ad assistere a un Super Bowl: a differenza di Taylor Swift, c'è stato un fragoroso applauso degli spettatori nei confronti di TheDonald quando è apparso sullo schermo durante l'inno nazionale.

Superbowl 2025, Trump ironizza sui fischi a Taylor Swift

Una notte di festa per il capo della Casa Bianca, che nel corso della campagna elettorale per Usa 2024 si era trovato contro la stessa Taylor Switf, protagonista di un endorsement nei confronti di Kamala Harris.

Nel corso della partita, Trump ha pubblicato dei video in cui Swift veniva fischiata e lui riceveva applausi, in un post su Truth Social. Poi ha preso in giro la cantante sempre via social, attribuendo i fischi ai sostenitori del suo movimento "Make America Great Again". «L'unica ad avere una serata peggiore dei Kansas City Chiefs è stata Taylor Swift. È stata fischiata. MAGA non perdona!» ha scritto il presidente degli Stati Uniti.

BAD BLOOD: President Trump and Taylor Swift receive vastly different welcomes by the Super Bowl LIX crowd, with the president being greeted with cheers and the pop icon receiving a chorus of boos. pic.twitter.com/mmSNwJe2Qu — Fox News (@FoxNews) February 10, 2025



L'anno scorso, il Superbowl celebrò una foto virale di Taylor Swift e Kelce che si baciavano sotto una pioggia di coriandoli rossi e oro. Una settimana dopo conquistò il premio di album dell'anno ai Grammy Awards. Quest'anno per lei fischi ed esclusione dagli Oscar della musica...