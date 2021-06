YouCare, la maglietta intelligente che "ti salva la vita" con il 5G

Una T-shirt intelligente che consente il monitoraggio continuo e la trasmissione 5G dei parametri biovitali: è questa la novità presentata al Mobile World Congress di Barcellona da ZTE e AccYouRate, dopo 6 anni di studi e collaborazione.

YouCare è il nome della maglietta made in Italy: dei sensori polimerici stampati nel tessuto, invisibili e impercettibili, registrano i parametri biovitali della persona senza che questa si accorga di niente, e li inviano a una centralina miniaturizzata che converte i dati in formato digitale, fino a trasmetterli, con connessione 5G, allo smartphone (o smartwatch) dell’utente.

Se vengono rilevate anomalie, un segnale di allarme avviserà l’utente. Se le anomalie sono gravi, vengono allertati i servizi d’emergenza. Senza finalità dirette di diagnosi o terapia, la smart T-shirt è in grado di analizzare e segnalare situazioni di interesse o pericolo per la salute dell’individuo. Quindi non si tratta di un prodotto solo per gli sportivi, ma per chiunque.

Il tessuto può infatti essere impiegato per magliette, pantaloni, guanti, solette per scarpe, mascherine, fasce per la testa, e ogni tipo di indumento. Si tratta di un materiale che ha l’intelligenza di un sensore in grado di rilevare parametri ben precisi, come un vero elettrocardiogramma, il respiro, le componenti del sudore, lo sforzo muscolare, la temperatura, e di trasmetterlo mediante connessione ultraveloce 5G ZTE per successive elaborazioni.

Il polimero, brevettato e certificato, può cambiare l’esistenza delle persone grazie al doppio uso nell’ambito sanitario e lavorativo: è in grado di monitorare la salute, lo stress, migliorando la sicurezza e la qualità della vita dei lavoratori, degli sportivi, degli anziani e in generale di tutte le popolazioni coinvolte dall’avvento dell’e-Health e dalla tecnologia 5G.

Nell’immediato futuro AccYouRate sta sviluppando nuove tipologie di sensori e prodotti indossabili comodi e funzionali, in grado di rilevare altri parametri, come la postura dinamica e le onde cerebrali.

AccYouRate Group S.p.A.

Il gruppo è costituito nel 2019 sulla scorta della fondazione nel 2016 di Let’s Web-earable Solutions S.r.L ad opera del Dott. Arnaldo Usai. SmarTee S.A.R.L. è oggi l’azionista di controllo del Gruppo AccYouRate che oltre a Let’s, include A.C.S. (Accyourate Corporate Solutions) operante nei prodotti e servizi per il mondo Corporate, ed A.C.A. (Accyourate Consumer Apparels, recentemente costituita) operante nei prodotti e servizi per il mercato Consumer.

Dal 2016 al 2019, Let’s ha inventato, sviluppato ed industrializzato una nuova tecnologia indossabile, completamente tessile e lavabile, oggi brevettata e leader di mercato nel segmento “smart-clothing” ed “e-textile”.

ZTE Corporation

Fondata a Shenzhen, in Cina, nel 1985, ZTE Corporation è una delle quattro principali società di telecomunicazioni del mondo. Offre soluzioni a più di 500 operatori in oltre 160 paesi. Quotata nelle borse di Shenzhen (SZ) e Hong Kong (HK), vanta soluzioni innovative su misura per le esigenze specifiche di ogni cliente, sviluppa dispositivi mobili e soluzioni aziendali, ed è all'avanguardia nel 4G e 5G. Dal 2005 è presente in Italia attraverso ZTE Italy, che nell'ottobre 2017 ha cambiato nome in ZTE Italia.