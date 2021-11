Youtube Italia, uno strumento da 15.000 posti di lavoro nel 2020

YouTube, un toccasana per l'Italia: nel 2020 oltre 190 milioni per il PIL e 15.000 posti di lavoro

190 milioni di euro al PIL italiano nel corso del 2020. Nello stesso periodo, sono stati generati 15.000 posti di lavoro collegati al mondo di YouTube. Per la prima volta, l’impatto economico dell’ecosistema di YouTube Italia è stato esaminato in uno studio condotto dalla società britannica di consulenza indipendente Oxford Economics dal titolo “Da opportunità a impatto”: Valutazione dei benefici economici, sociali e culturali di YouTube in Italia”.

Come scrive Primaonline, che si tratti di imprenditori della creatività, media company o etichette discografiche, i creatori di contenuti beneficiano di ricavi che vengono generati direttamente tramite la piattaforma video (ad esempio sotto forma di ricavi pubblicitari o diritti di licenza), ma hanno anche effetti di più ampia portata. Per la realizzazione dei video, infatti, vengono acquistati prodotti e servizi presso aziende e rivenditori situati in territorio italiano: pensiamo all’attrezzatura tecnica audio-video, ma anche a tutto il necessario per la realizzazione dei contenuti.

In moltissimi casi, inoltre, i creatori di contenuti assumono persone qualificate che supportano la produzione dei video, come specialisti di montaggio, produzione, tecnici del suono e della luce e si servono di professionisti nei diversi campi di interesse. La spesa sostenuta dai creator e dagli altri professionisti coinvolti nell’ecosistema di YouTube all’interno delle proprie catene di fornitura, ha quindi un ulteriore impatto sull’economia e, più in generale, sull’intera comunità.