Coronavirus, Zalando punta su nuovi marchi partner, incrementi a 10-20%

Zalando, la società e-commerce del fashion, proprende per l'espansione del proprio Gross Merchandise Volume, mirando all'incremento del 10-20% sulle vendite online.

Come riportato da ItaliaOggi, l'azienda prevede investimenti oscillanti tra 230 e 280 milioni di euro, con un guadagno reddito operativo aziendale tra i 100 e i 200 milioni di euro.

La quota del Partner Program nell'ultimo periodo è cresciuta di 4,4%, a cui si sono associati nuovi 50 partner tra i quali: Vaude, American Eagle Outfitters e il brand del Next Group Lipsy London. Per la piattaforma dello shopping, a garanzia del progetto sarebbe il rapido stacco del passaggio dei consumatori a investitori. Zalando chiude il primo trimestre con ricavi in aumento del 13,9%, pari a 2 miliardi di euro, dato legato alla vendita di prodotti a prezzi scontati, con l'incremento del 35% di guadagno in più su base annua.

Riportato da ItaliaOggi, il co-ceo di Zalando Rubin Ritter ha commentato: "Siamo fiduciosi di poter raggiungere un chiaro profitto nel 2020. Questo permetterà ai nostri partner di crescere e guadagnare quote di mercato in uno scenario economico competitivo facendo di Zalando un punto centrale del proprio business".