Zara si butta nell'editoria con Where to now, una "guida turistica" verso destinazioni insolite

Where to now, Zara debutta nel mondo dell'editoria in collaborazione con il magazine Wallpaper*

Zara lancia “una serie di libri per aspiranti avventurieri”. Il brand di moda, in collaborazione con il magazine di design, moda e lifestyle Wallpaper*, ha realizzato Where to now, una “guida turistica” verso destinazioni insolite.

Parallelamente sono stati lanciati cinque volumi dedicati alle medesime mete: Bruton (Uk), Ojai (Usa), Galizia (Spagna), Naoshima (Giappone) e Windhoek (Namibia). “Where to now” è un coffe table di 300 pagine che include le cinque destinazioni ma anche una collezione di guide individuali, notebooks, posters e stickers.

Il costo dei tomi è di 70 euro per il volume di 300 pagine “Where to now” e 80 euro per il cofanetto contenente le cinque guide vendute anche singolarmente a 18 euro.

“Il libro presenta una serie di note sul campo scritte e visive sia per il viaggiatore in poltrona che per l’esploratore appassionato. Le immagini curate e i testi elaborati con attenzione suggeriscono un ritmo di vita più lento e offrono incontri tranquilli con negozi, hotel, persone, vicoli, venditori ambulanti e piccole meraviglie architettoniche”, spiega il marchio che finora non aveva firmato libri.