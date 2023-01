Zelensky a Sanremo, cresce il no. E tu come la pensi? Vota il sondaggio

Zelensky a Sanremo 2023, scelta mediatica o diplomatica?

Sanremo senza polemiche non è Sanremo. Ma quest'anno non centrano le scelte artistiche, musicali e il talento dei cantanti in gara, bensì l'invito della Rai al presidente ucraino Zelensky a presenziare, in video collegamento, al Festival condotto anche per quest'anno da Amadeus. La scelta di Viale Mazzini sta spaccando in due il mondo politico, diplomatico e, immancabilmente, il web. C'è chi crede sia solo una scelta di comodo, una spettacolarizzazione mediatica della guerra in corso tra Kiev e Mosca, chi invece la ritiene un'azione dal valore diplomatico importante. Affaritaliani.it lo chiede allora ai suoi lettori: Zelensky sì, Zelensky no a Sanremo?