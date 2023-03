Zona Bianca, Giuseppe Brindisi a rischio. La replica e chi può sostituirlo

Zona Bianca, tutte le indiscrezione sulla chiusura del programma. E per Giuseppe Brindisi ...

Sembrerebbe non passarsela bene "Zona Bianca", il programma condotto da Giuseppe Brindisi in prime time su Rete 4. Ad avanzare l'ipotesi che venga sospeso, o il giornalista rimpiazzato, è stato Giuseppe Candela, che su Dagospia ha scritto: "Che futuro avrà il talk? Per ora la riconferma sarebbe a rischio". E al posto di Brindisi? Sempre secondo il retroscena tutt'altro che ufficiale, ci potrebbe essere Francesco Vecchi, co-conduttore di "Mattino 5".

Anche se i bassi ascolti non premiano "Zona Bianca", lo stesso Brindisi, raggiunto da Davide Maggio, ha risposta in maniera tutt'altro che limpida: "Hic manebimus optime (ossia 'qui staremo benissimo')". Ma non solo, perchè il conduttore ha tenuto a precisare che le novità introdotte nel format dell’ultima puntata, come quella del pubblico in studio, non sarebbero soluzioni adottate per scongiurare la cancellazione.