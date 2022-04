Zona Bianca, Lavrov e Brindisi faccia a faccia su Rete4: le anticipazioni

Zona Bianca, intervista esclusiva al ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov: tutte le anticipazioni

Il ministro degli Esteri russo in onda per la prima volta in talk-show europeo. Domani sera, domenica 1° maggio, a "Zona Bianca" Giuseppe Brindisi sarà il primissimo conduttore in Europa a intervistare il ministro e braccio destro di Putin Sergej Lavrov. Sarà la prima volta in assoluto che Lavrov concederà un'intervista televisiva a un'ente europeo per spiegare il punto di vista della Russia sul conflitto in Ucraina.

