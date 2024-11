Zucchero: "Io a Sanremo? Se il mio amico Carlo Conti mi chiama. Mio figlio all'Inter? Ha sempre sognato di fare il talent scout"

Zucchero lancia il nuovo album Discover II

E' uscito Discover II, un album che vede Zucchero rivisitare brani iconici del repertorio musicale italiano e internazionale che più ha amato nella sua vita con il suo stile e la sua classe cristallina: 13 brani in versione standard, con un'opzione Deluxe che offre altri cinque pezzi - in tiratura limitata e numerata disponibile in esclusiva sullo store di Universal Music Italia - in collaborazione con Jack Savoretti, Irene Fornaciari, Russel Crowe e Salmo, oltre alla canzone 'Io Vivo (In Te)'.

Zucchero: "Io a Sanremo? Se il mio amico Carlo Conti chiama". Discover II, il figlio scout dell'Inter e... L'intervista ad Affaritaliani.it

Qual è la canzone che identifica di più il tuo album?

"Per i temi toccanti 'Una come te' dei Killers, perchè parla di un argomento che mi è molto a cuore, ossia il branco... Questi ragazzi che si sparano per niente, il valore della vita ridotta a poco, i sabati sera in cui si fanno del male e cosi via... E' un argomento che mi turba in questi ultimi anni"

... e quello che ti emoziona di più?

"Musicalmente 'Sailing' mi è rimasta molto impressa la prima volta che l'ho sentita. Cito queste due, ma se ho scelto di farle, le ho tutte dentro"





Amor che muovi il sole, il singolo di Zucchero dall'album 'Discover II'



In Drivers II canti Overdose D’Amore 2024 con Salmo. Il tuo rapporto col rap, la musica che tira di più tra i giovani, e tra i cantanti di questo genere c 'è qualcuno che ti piace in particolare?

"Non ho pregiudizi, nella musica non ne ho mai avuti. Però devo distinguere tra quello che mi arriva e quello che non mi arriva. E' una cosa soggettiva, ma se tu mi fai un brano che è tutta una filastrocca di parole e non c'è una melodia... non mi entra. Sì l'ascolto e dopo... non l'ascolto più. E' la melodia che alla fine entra dentro le persone e che fa rimanere questa canzone nel tempo. Non sono solo una serie di parole. Salmo mi piace perchè ha un bagaglio musicale enorme e suona veramente dal vivo: ha tutto il mio rispetto come musicista e come artista. Ma ci sono altri come Marracash, che scrive non solo delle belle parole, ma anche delle melodie accattivanti. Così anche Blanco e alcune di Fabri Fibra..."

Fra un anno fai 70 anni e oltre 50 di carriera. Ti rivedremo sul palco di Sanremo?

"Ho fatto tre Festival come concorrente con dei risultati pessimi come ben sai (ride, ndr). Mi aveva un po' abbacchiato. Poi sono stato due volte super ospite... Se quest'anno l'amico Carlo (Conti, ndr) - lo siamo da quando lui faceva il dj e io le discoteche con la band - mi chiamasse con un progetto, dove io possa andare a suonare dal vivo con il mio gruppo e fare non la canzone per promuovere il disco... potrei anche andarci"







Chiudiamo con una parentesi calcistica, perché il tuo cuore è rossonero...

"Ero"

Eri?

"No, ma mica perché sono un voltagabbana, mi piaceva il calcio e ci giocavo come portiere nei Pulcini della Reggiana. E in quel momento oltre alla Reggiana, la mia squadra era il Milan. Poi mi sono disinteressato di tutto lo sport. Da quando ho fatto 'Sono una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress... dallo sport e dall'Azione Cattolica' (sorride, ndr). Io sono negato per lo sport. Sì, guardo i Mondiali quando ci sono i miei amici, tutti insieme e facciamo baldoria. Ma a me se vince uno o se vince l'altro non me ne frega niente (ride, ndr)"

Però tuo figlio Adelmo Blue fa lo scout dell'Inter...

"Ma guarda un po'! Uno pensa, è figlio di un musicista e magari si mette a suonare. Invece ha sempre avuto in testa prima di giocare a calcio e poi di fare il talent scout. Si è adoperato, ha chiamato il club... Io non saprei neanche chi chiamare. E lo hanno preso nell'Inter a fare lo scouting"

ZUCCHERO LANCIA DISCOVER II, LA VIDEO INTERVISTA

DISCOVER II tracklist della versione standard

01. Amor Che Muovi Il Sole

02. Una Come Te

03. Just Breathe

04. Sailing

05. Acquarello

06. With Or Without You

07. Set Fire To The Rain

08. Agnese

09. Inner City Blues

10. Rapsodia

11. Knockin’ On Heaven’s Door

12. Se Non Mi Vuoi (feat. Oma Jali)

13. I See A Darkness (Zucchero, Paul Young)

DISCOVER II, 5 tracce bonus in esclusiva per la versione box deluxe

14. Senza Una Donna (Without A Woman) (Jack Savoretti, Zucchero)

15. Moonlight Shadow (feat. Irene Fornaciari)

16. Just Breathe (Zucchero, Russell Crowe)

17. Overdose D’Amore 2024 (Salmo, Zucchero)

18. Io Vivo (In Te)

Zucchero e il Tour Overdose d'Amore 2025. Le (prime) date