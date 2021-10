Zuckerberg cambia nome alla sua creatura, Facebook si chiamerà "Meta"

Facebook: Zuckerberg annuncia il cambio del nome, si chiamera' Meta

Facebook cambia nome e sara' ribattezza Meta. L'amministratore delegato Mark Zuckerberg ha annunciato che la societa' cambiera' il suo nome in Meta per riflettere le opportunita' di crescita oltre la piattaforma di social media nei regni digitali online noti come metaverso, una sorta di realta' virtuale condivisa tramite internet, dove si e' rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar."Nel tempo spero che la nostra azienda sara' vista come una societa' del metaverso", ha detto Zuckerberg. Il fondatore ha svelato il nuovo nome dell'azienda che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp all'evento annuale Connect di Facebook.

Zuckerberg: "Metaverso raggiungerà 1 mld di persone, milioni di posti di lavoro"

Il metaverso raggiungerà un miliardo di persone in un decennio e creerà milioni di posti di lavoro".

Secondo i propositi del social network, questo "metaverso" risulterà un "ibrido" tra le attuali esperienze social online, espandendole sul tridimensionale o perfino "proiettandole nel modo fisico". "Oggi veniamo considerati una social media company, ma nel nostro Dna siamo un gruppo che costruisce tecnologie per connettere le persone e il metaverso - ha detto Zuckerberg - è la prossima frontiera, esattamente come lo era il social networking quando abbiamo iniziato". La società cambierà anche il codice di Borsa dall'attuale "FB" a "MVRS", il tutto con decorrenza dal primo dicembre. Apparentemente entusiastica la reazione degli investitori: a poco più di un'ora da fine seduta a Wall Street il titolo Facebook galoppa di oltre il 3,5% a 323 dollari.