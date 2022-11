A cosa serve il magnesio e in quali alimenti si trova

Magnesio: cos'è, a cosa serve, dove si trova in natura e cosa fare se ne assumiamo in dosi non corrette

Il magnesio è un minerale importante per molte funzioni del nostro corpo, fondamentale per il corretto funzionamento di muscoli, sistema nervoso, regolazione della pressione sanguigna e sintesi proteica. Avere livelli bassi di magnesio può causare una vasta gamma di problemi, tra cui ansia, stanchezza nelle gambe e negli arti e crampi muscolari. Scopriamo insieme nel dettaglio a cosa serve e come assumerlo.

Cos'è il magnesio e a cosa serve

Metallo riconoscibile sulla tavola periodica con il simbolo Mg, il magnesio è l'undicesimo elemento più abbondante nel corpo umano, importantissimo per i tessuti e le cellule. Gli ioni di questo minerale, interagendo con vari composti, costituiscono lo scheletro e intervengono nella regolazione di membrane muscolari e nervose.

Nel nostro corpo sono presenti più di 20 grammi di magnesio, circa lo 0,34% della massa corporea totale. Di questi 20 grammi, circa il 50% si trova in forma mineralizzata, appunto, all'interno dello scheletro.

Se ti stai chiedendo che cosa fa nel concreto, possiamo brevemente rispondere affermando che è coinvolto nella produzione di energia, nella sintesi proteica, nel controllo dell'umore, nelle funzioni nervose e nella contrazione muscolare. Il magnesio contribuisce anche a mantenere le ossa forti e la pressione sanguigna nella norma. Tutti compiti specifici che lo rendono uno dei metalli di maggiore importanza per la salute del corpo umano. Per questo motivo il suo livello totale non si deve mai abbassare più del dovuto.

Livelli bassi di magnesio: i sintomi

Fermo restando che la gran parte dei casi di carenza di magnesio è asintomatica, è possibile accorgersi di una diminuzione della presenza di questo minerale nel nostro corpo per vari sintomi non specifici, come nausea, vomito, disfunzioni neuromuscolari o cardiovascolari, o anche disfunzioni metaboliche.

Sintomi di una carenza di magnesio possono includere anche, più semplicemente, stanchezza, irritabilità, ansia, crampi muscolari e costipazione. Una carenza di questo minerale spesso è causata da una dieta povera, dallo stress o dalla disidratazione. Fortunatamente, ci sono alcuni modi per ottenere più magnesio direttamente dalla tua dieta.

Dove si trova il magnesio

Cibi ricchi di magnesio sono le verdure a foglia verde, le noci e i semi, senza dimenticare i legumi e i cereali integrali. Se non raggiungi la dose di magnesio sufficiente tramite la tua dieta, potresti considerare l'assunzione di un supplemento. Il magnesio è disponibile in molti formati ed è facilmente acquistabile sia nei negozi fisici che online.

Si può anche integrare questo minerale attraverso bevande che ne sono ricche, come tè alle erbe e succhi di frutta. Se si sta manifestando uno qualsiasi dei sintomi di una carenza di magnesio, parlane con il tuo medico. Potrà suggerirti il trattamento più adatto.

Cosa succede se assumo troppo magnesio?

Come sempre, l'eccesso non fa bene. Troppo magnesio può essere dannoso, portando nausea, vomito e una sensazione di debolezza, ma può anche portare a problemi al cuore e al sistema nervoso. Per questo motivo, prima di assumere integratori non necessari, è bene consultare un medico ed effettuare eventualmente delle analisi specifiche. Ricordiamo sempre che per quanto riguarda il corpo umano, la giusta misura viene data dal non eccedere in un verso o nell’altro, e che per le questioni inerenti la nostra salute è sempre fondamentale chiedere parere a una persona esperta, senza fidarci esclusivamente delle nostre sensazioni o delle informazioni ricavate sul web.