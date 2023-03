Aids, l'Aifa prepara la storica svolta: "La pillola anti Hiv diventerà gratis"

Storica svolta dall'Aifa: la pillola anti Hiv diventa gratuita

"La terapia che protegge dal contagio chi ha rapporti sessuali con un sieropositivo all'Hiv potrebbe finalmente diventare gratuita anche in Italia". Lo scrive oggi Repubblica, che spiega come da domani e per tre giorni si riunirà il Cpr di Aifa, cioè il Comitato prezzi e rimborsi dell'Agenzia del farmaco, e nell'ordine del giorno si prevede anche di parlare di medicinali a base di emtricitabina e tenofovir disoproxil, cioè quelli utilizzati per la cosiddetta Prep, la profilassi pre-esposizione".

Si tratta di una svolta storica per la medicina, la sanità e i pazienti italiani. "C'è il sì dalla commissione tecnico-scientifica", spiega Repubblica, che sottolinea come prima dell'ufficialità ci sia però bisogno ancora di un tassello: "Manca solo l’ultimo passaggio sulla cifra da pagare alle aziende".