Bayer: accordo con la start-up 1000Farmacie per sviluppo commerciale

Cresce acquisto online per prevenzione e benessere

Grazie all’accordo con 1000Farmacie, realtà innovativa italiana che garantisce elevati standard di servizi di consegna e la capillarità della rete con farmacie locali, Bayer compie quindi un ulteriore passo avanti nella sua offerta di servizi alle farmacie – principali partner sul territorio. Con Bayer la startup ha siglato un accordo che prevede lo sviluppo commerciale e investimenti per potenziarne la tecnolgia, con l’obiettivo di ottimizzare la piattaforma digitale, arricchirla di nuovi servizi e rendere ancora più efficiente il servizio di consegna.

“Siamo molto contenti di aver stretto questo accordo con una multinazionale come Bayer. Dopo il nostro recente round d’investimento, questo ulteriore passo ci sarà utile per continuare a sviluppare la tecnologia di 1000Farmacie e allo stesso tempo è una importante conferma della potenzialità del nostro modello di business per il settore farmaceutico – ha aggiunto Nicolò Petrone, CEO di 1000Farmacie.

“Per la Divisione Bayer Consumer Health questa partnership è importante per presidiare l’ultimo miglio, sempre più strategico. Nella digital transformation non c’è solo l’e-commerce, ma ci sono diverse soluzioni per semplificare le relazioni tra paziente, medico e farmacia. In un’ottica di open innovation, collaborare con un team qualificato e motivato come quello di 1000Farmacie ci da la possibilità di offrire ai farmacisti la migliore soluzione per i loro servizi di delivery godendo di una offerta dedicata” ha commentato Mariarosaria Colazzo, Head of Trade Marketing della Divisione Bayer Consumer Health.

1000Farmacie

La realtà italiana, nata proprio a marzo 2020 in piena pandemia, ha già registrato grandi successi, sia in termini di dati che in prospettive future. Ha appena chiuso il secondo round di finanziamento, arrivando ad un totale di circa 17 milioni di dollari raccolti da investitori italiani e svizzeri; entro il 2023 intende integrare altri servizi come la prenotazione di consulenze mediche e analisi di laboratorio.

Bayer

Bayer è un’azienda globale con competenze chiave nelle Life Science con focus nei settori della Salute e della Nutrizione. I prodotti e i servizi sono concepiti per proteggere l’ambiente, migliorare la qualità della vita delle persone e cercare di rispondere alle sfide di una popolazione crescente e che vive più a lungo. Bayer si impegna a fornire un contributo sostanziale allo sviluppo sostenibile con la propria attività. Allo stesso tempo, il Gruppo mira ad aumentare la sua redditività e creare valore attraverso l'innovazione e la crescita. Il marchio Bayer è sinonimo di fiducia, affidabilità e qualità in tutto il mondo. Nel 2021, il Gruppo ha impiegato 100.000 collaboratori, registrato un fatturato di 44,1 miliardi di Euro e ha investito 5,3 miliardi di Euro in Ricerca e Sviluppo